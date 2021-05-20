Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

DENİZLİ'de merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DENİZLİ'de merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.01'de Richter ölçeğine göre merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin bölgede can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat