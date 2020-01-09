Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem
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Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

09.01.2020 08:57 | Son Güncelleme: 09.01.2020 08:57
Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem

'nin Bozkurt ilçesinde saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü 'nin Bozkurt ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 07.52'de meydana geldi. Yerin 6.14 kilometre derinliğinde olan deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi. Depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü, Bozkurt ilçesinin Armutalanı Mahallesi olarak açıkladı.


Kaynak: DHA
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