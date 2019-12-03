Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem

03.12.2019 21:15 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:24

Denizli'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 20.55'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7,2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkezi Bozkurt ilçesinin Tutluca Mahallesi olarak kaydedildi. Deprem Denizli kent merkezinde ise hafif şekilde hissedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA