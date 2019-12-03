Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem
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Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

03.12.2019 21:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:20
Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem

'de 3.7 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 20.55'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7,2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkezi Bozkurt ilçesinin Tutluca Mahallesi olarak kaydedildi. Deprem Denizli kent merkezinde ise hafif şekilde hissedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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