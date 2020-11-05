Denizli'de 22.00'de işyerleri tek tek kapatıldı
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Denizli'de 22.00'de işyerleri tek tek kapatıldı

05.11.2020 01:14 | Son Güncelleme: 05.11.2020 01:18
Denizli'de 22.00'de işyerleri tek tek kapatıldı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında, alınan karar doğrultusunda işletmeler saat 22.00'de kapatıldı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında, alınan karar doğrultusunda işletmeler saat 22.00'de kapatıldı. Bekçiler ve polis ekipleri işyerlerinde kapanması konusunda uyarıda bulunarak denetimler gerçekleştirildi. İşyerlerinde paket servis ile gel al olan dükkanlar ise çalışmalarına devam etti.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında olağanüstü toplanarak yeni karar alınmıştı. Cumhurbaşkanlığı talimatı ile Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde, park, bahçeler ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmanın engellenmesi için denetimlere ağırlık verileceği belirtilerek bugün 22.00'den itibaren denetlemeler başladı.

Bekçi ve polis ekipleri uyarılarda bulundu

Evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme, içme yerleri kahvehane, berber, düğün salonları, halı sahalar, İnternet kafeler, lunaparklar, konser salonları, hamam, kaplıca ve sauna gibi yerler saat 22.00'de kapatıldı. Yalnızca paket servis ile gel al hizmet noktalarının çalışabileceği konusunda mekan sahipleri uyarıldı. - DENİZLİ

Denizli'de 22.00'de işyerleri tek tek kapatıldı
Denizli'de 22.00'de işyerleri tek tek kapatıldı
Denizli'de 22.00'de işyerleri tek tek kapatıldı
Denizli'de 22.00'de işyerleri tek tek kapatıldı
Denizli'de 22.00'de işyerleri tek tek kapatıldı
Denizli'de 22.00'de işyerleri tek tek kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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