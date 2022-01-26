Denizli'de 2022 yılı kış ortası su kuşu sayımı yapıldı - Haberler
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Denizli'de 2022 yılı kış ortası su kuşu sayımı yapıldı

Denizli'de 2022 yılı kış ortası su kuşu sayımı yapıldı

Denizli'de Kış Ortası Kuş Sayımı (KOKS) Işıklı Gölü, Acıgöl ve Beylerli Gölü'nde gerçekleştirildi.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'de Kış Ortası Kuş Sayımı (KOKS) Işıklı Gölü, Acıgöl ve Beylerli Gölü'nde gerçekleştirildi.

??????? Pamukkale Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Raşit Urhan, Doç. Dr. Mehmet Karaca ve doktora öğrencisi Esat Kızılkaya ile Doğa Koruma ve Milli Parklar personelinin katılımıyla, Işıklı Gölü, Acıgöl ve Beylerli Gölü'nde sayım yapıldı.

İki günde tamamlanan sayım sonucunda 33 farklı türde 22 bin kuş tespit edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Urhan, son 15-20 yıllık sürece bakıldığın kış ayları için tür ve kuş sayısının oldukça az olduğunu kaydetti.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

Mehmet Karaca, Pamukkale, Beylerli, Denizli, Güncel, Haber

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