Denizli'de 2020'nin son bebeği "İkra", 2021'in ilk bebeği "Yiğit Efe" oldu

Denizli'de dünyaya gelen 2020'nin son bebeği "İkra", 2021'in ilk bebeği ise "Yiğit Efe" oldu.

Denizli Devlet Hastanesi'nde Adem ve Yaşar Ebru Oruç çiftinin saat 23.54'te kız bebeği dünyaya geldi. "İkra" ismi verilen bebek, kentteki 2020'nin son bebeği oldu.

Anne Yaşar Ebru, gazetecilere çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir duygu. İlk çocuğum dünyaya geldi. 2021'i istiyorduk ama olmadı, biraz erken geldi." dedi.

Yeni yılın ilk bebeği ise Oya ve Hüseyin Ekici çiftinin bebeği oldu.

Saat 00.05'te gerçekleşen doğumla dünyaya gözlerini açan erkek bebeğe "Yiğit Efe" ismi verildi.

Anne Ekici, yeni yıla güzel bir hediyeyle girdikleri için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Çok mutluyuz. Allah'a şükrediyorum. Güzel bir duygu. Bebeğimi kucağıma aldığım için çok şanslıyım. Yeni yıl hepimize sağlık ve mutluluk getirsin inşallah." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek