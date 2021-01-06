Denizli'de 2020'de 1393 kişi organ bağışında bulundu

Denizli'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan "Her Bağış Yeni Bir Hayat" projesi kapsamında 2020 yılında 1393 kişinin organ bağışında bulunduğu bildirildi.

Denizli'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan "Her Bağış Yeni Bir Hayat" projesi kapsamında 2020 yılında 1393 kişinin organ bağışında bulunduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2019'da Denizli'de organ bağış sayılarını artırmak için hayata geçirilen "Her Bağış Yeni Bir Hayat" projesi kapsamında kamu kurumları, belediyeler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri gibi yerlerde açılan organ bağış stantları ve verilen eğitimlerle organ bağışına dikkat çekildiği, vatandaşlara organ bağışının öneminin anlatıldığı hatırlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organ bağışı konusunda yapılan bu çalışmaların rakamlara da yansıdığı ifade edilen açıklamada, "2019 yılında başlatılan Her Bağış Yeni Bir Hayat projesi kapsamında 2020 yılında 1393 kişi organ bağışında bulundu. Bu rakamla Denizli, Türkiye'de en çok bağış yapılan 6. il oldu." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, organ bağışının, tedavisi sadece nakil ile mümkün olan, organları hasar görmüş hastalarda büyük umut ışığı olduğunu, başlattıkları proje ile organ bekleyen hastalara umut olmak istediklerini kaydetti.

Başlattıkları projeye kayıtsız kalmayan vatandaşların Denizli'yi 2019'da Türkiye'de en çok bağış yapılan il konumuna getirdiğini anımsatan Öztürk, 2020 yılında pandeminin de etkisiyle bağış sayıları ister istemez düştü. Bin 393 vatandaşımız organ bağışında bulunarak İzmir, İstanbul, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli'den sonra en çok bağış yapılan 6. il olduk. Rakamlarımız yeterli mi? Tabii ki değil. Biz organ bağışı konusundaki duyarlılığımıza, farkındalık çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bağışta bulunmayan tüm vatandaşlarımızı da organ bağışında bulunarak umut ışığı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu