Denizli'de 2020'de 1393 kişi organ bağışında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Denizli'de 2020'de 1393 kişi organ bağışında bulundu

06.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:04
Denizli'de 2020'de 1393 kişi organ bağışında bulundu

Denizli'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan "Her Bağış Yeni Bir Hayat" projesi kapsamında 2020 yılında 1393 kişinin organ bağışında bulunduğu bildirildi.

Denizli'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan "Her Bağış Yeni Bir Hayat" projesi kapsamında 2020 yılında 1393 kişinin organ bağışında bulunduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2019'da Denizli'de organ bağış sayılarını artırmak için hayata geçirilen "Her Bağış Yeni Bir Hayat" projesi kapsamında kamu kurumları, belediyeler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri gibi yerlerde açılan organ bağış stantları ve verilen eğitimlerle organ bağışına dikkat çekildiği, vatandaşlara organ bağışının öneminin anlatıldığı hatırlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organ bağışı konusunda yapılan bu çalışmaların rakamlara da yansıdığı ifade edilen açıklamada, "2019 yılında başlatılan Her Bağış Yeni Bir Hayat projesi kapsamında 2020 yılında 1393 kişi organ bağışında bulundu. Bu rakamla Denizli, Türkiye'de en çok bağış yapılan 6. il oldu." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, organ bağışının, tedavisi sadece nakil ile mümkün olan, organları hasar görmüş hastalarda büyük umut ışığı olduğunu, başlattıkları proje ile organ bekleyen hastalara umut olmak istediklerini kaydetti.

Başlattıkları projeye kayıtsız kalmayan vatandaşların Denizli'yi 2019'da Türkiye'de en çok bağış yapılan il konumuna getirdiğini anımsatan Öztürk, 2020 yılında pandeminin de etkisiyle bağış sayıları ister istemez düştü. Bin 393 vatandaşımız organ bağışında bulunarak İzmir, İstanbul, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli'den sonra en çok bağış yapılan 6. il olduk. Rakamlarımız yeterli mi? Tabii ki değil. Biz organ bağışı konusundaki duyarlılığımıza, farkındalık çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bağışta bulunmayan tüm vatandaşlarımızı da organ bağışında bulunarak umut ışığı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Prens Harry Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de 2020'de 1393 kişi organ bağışında bulundu - Haberler Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 13:47:07. #1.15#
title