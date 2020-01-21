21.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:21

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, Denizli'de 2019 yılında 15 bin 563 konut satıldı.



Konu ile ilgili TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Denizli'de konut satışlarının 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14 azalarak 15 bin 563 olduğu kaydedildi. Bu satışların 5 bin 505'i ilk satış, 10 bin 58'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında Denizli, Türkiye genelinde yüzde 1,2'lik payla 24. sırada yer aldı.



Kentte ipotekli konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 11,7 oranında artış göstererek 4 bin 879 oldu. 4 bin 879 ipotekli satışın bin 733'ü ilk satış, 3 bin 146'sı ikinci el satış olarak gerçekleşti.



Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 22,2 oranında azalış göstererek 10 bin 684 oldu. Bu satışların 3 bin 772'si ilk satış, 6 bin 912'si ikinci el satış olarak gerçekleşti.



2019 yılında satılan 15 bin 563 konutun 8 bin 734'ü erkekler tarafından alınırken, 5 bin 602'si kadınlar tarafından, 337'si ise bir ya da birden fazla kadın ve erkek tarafından ortaklaşa, 890'ı tüzel kişiler ve yabancı alıcılar tarafından satın alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA