Denizli'de 2019'da 48 bin çocuk yüzme öğrendi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2019'da 48 bin çocuğa yüzmeyi öğrettiklerini bildirdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2019'da 48 bin çocuğa yüzmeyi öğrettiklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Zolan'ı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zolan, sporun gençler açısından büyük önem taşıdığını, yüzme branşının da sportif ve vücut gelişimi anlamında olumlu katkı sağladığını vurguladı.

Belediye olarak 19 ayrı branşta ücretsiz spor kursu açtıklarını aktaran Zolan, şunları kaydetti:

"Denizli'de yüzme bilmeyen kalmasın diyerek bir çalışmamız oldu. Büyükşehir Belediyemize ait 4'ü merkez 4'ü ilçelerde olmak üzere 8 kapalı yüzme havuzumuz var. Denizli tesis noktasında iyi bir noktaya geldi. Her başvuran çocuğumuza ücretsiz yüzme eğitimi veriyoruz. 2019'da 48 bin çocuğumuza yüzmeyi öğrettik. Büyükşehir Belediyespor çatısı altında yüzme takımı da kurduk. Yüzme sporuna destek vermeye devam edeceğiz."

Yalçın ise yüzme branşına katkılarından dolayı Zolan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA