Denizli'de 2018'de Suya Zam Yapılmayacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentte 2018 yılında suya zam yapılmayacağını bildirdi.



Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantılarda, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin 2018 yılı performans programları, 2018 yılı ücret ve tarifeleri ile 2018 yılı bütçeleri görüşüldü. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2018 yılı ücret ve tarife listeleri konusunda Denizlililere müjde verdi.



2018 yılında su fiyatlarında artış yapmadıklarını belirten Başkan Osman Zolan, ayrıca su abonelik, su açma kapama ve depozito ücretleri ile Büyükşehir DESKİ tarafından alınan diğer ücretlerde de artışa gidilmediğini belirtti. Su ücretlerinin yanında Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı ücret tarifelerinin tamamına yakının da aynı kalacağını dile getirdi.



"Önemli olan eser bırakmaktır"



Toplantıda ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün 2018 yılı toplam bütçeleri ile performans programları da kabul edildi. Meclis üyelerinin yatırımlar ve hizmetler konusunda görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantıda, Denizli Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 1 milyar 132 milyon 107 bin TL, Büyükşehir DESKİ'nin bütçesi ise 405 milyon TL olarak belirlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ bütçesinin toplam 1 milyar 537 milyon 107 bin TL ile yeni bir rekora imza attığı kaydedildi.



2018 yılı bütçesinin yatırım bütçesi olduğunu kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Sermaye giderlerine bakıldığında bütçenin yüzde 57'si yatırımlara ayrılıyor. Bu da bir kurum için oldukça önemli bir orandır. Bunu gerçekleştirmek bize nasip olsun inşallah. Denizli'ye daha güzel hizmetleri hep birlikte kazandıralım. Vatandaşlarımızın rahat ve huzuru için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz bu makamda bir gün fazla kalalım diye değil kaldığımız sürede bir fazla ne icraat yapabiliriz anlayışına sahibiz. Denizlimizin geleceği için elimizi taşın altına koyduk. Önemli olan eser bırakmaktır. Bunun gayreti içinde olmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - DENİZLİ