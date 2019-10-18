Denizli'de 2018'de 32 milyon 772 bin metreküp atık su arıtıldı

18.10.2019 14:23

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli'nin 2018 yılındak belediye atıksu istatistiklerini yayınladı.



TÜİK tarafından verilen bilgiye göre 2018 yılında Denizli'de kanalizasyon şebekesi ile toplanan 32 milyon 772 bin metreküp atık su akarsulara deşarj edildi. Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 109 litre olarak hesaplandı. Türkiye için bu değer 188 litre olarak gerçekleşirken kişi başı günlük ortalama atıksu miktarının en yüksel olduğu ilk üç il Yalova, Trabzon ve Antalya oldu. Türkiye genelinde Denizli ise 74. Sırada yer aldı. Kanalizasyon şebekelerinden arıtılan 32 milyon 772 bin metreküp atık suların tamamı arıtıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA