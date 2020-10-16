Denizli'de 200 yıllık konak yangınıyla ilgili 7 kişi yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarihi konakta çıkan yangına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarihi konakta çıkan yangına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 10 Ekim'de İstiklal Mahallesi'nde Mustafa Sarıkaya'ya ait yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen ve kullanılmayan 2 katlı konakta çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.

Kundaklamadan şüphelenen polis ekipleri, 316 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi ve teknik takip sonucu 7 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda 3 av tüfeği, 1 bıçak, 1 kelepçe, 2 telsiz, 1 kurusıkı tabanca, 200 mermi, 3 cep telefonu ile dijital malzemeler ele geçirildi.

Bu arada şüphelilerin 3 araç ve 3 iş yerinin kurşunlanması olayları nedeniyle arandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek