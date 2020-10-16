Denizli'de 200 yıllık konak yangınıyla ilgili 7 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denizli'de 200 yıllık konak yangınıyla ilgili 7 kişi yakalandı

16.10.2020 17:45 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:49
Denizli'de 200 yıllık konak yangınıyla ilgili 7 kişi yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarihi konakta çıkan yangına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarihi konakta çıkan yangına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 10 Ekim'de İstiklal Mahallesi'nde Mustafa Sarıkaya'ya ait yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen ve kullanılmayan 2 katlı konakta çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.

Kundaklamadan şüphelenen polis ekipleri, 316 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi ve teknik takip sonucu 7 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda 3 av tüfeği, 1 bıçak, 1 kelepçe, 2 telsiz, 1 kurusıkı tabanca, 200 mermi, 3 cep telefonu ile dijital malzemeler ele geçirildi.

Bu arada şüphelilerin 3 araç ve 3 iş yerinin kurşunlanması olayları nedeniyle arandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Devlet Bahçeli Engin Yıldırım Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Şevval Sam Çolpan İlhan
Spor Mert Günok Fatih Terim Emre Belözoğlu Garry Rodrigues Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Ebru Bayar Halil Kalay Sheyenne Shea Hilmi Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de 200 yıllık konak yangınıyla ilgili 7 kişi yakalandı - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 17:49:48. #1.15#
title