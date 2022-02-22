Denizli'de 200 yıllık ev, restorasyonla eski görünümüne kavuşacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de 200 yıllık ev, restorasyonla eski görünümüne kavuşacak

AA, Sebahatdin Zeyrek - Güncel
 - Güncelleme:
Denizli'de 200 yıllık ev, restorasyonla eski görünümüne kavuşacak

Denizli'nin Buldan ilçesinde, 200 yıllık olduğu belirlenen evin restorasyonu için çalışma başlatıldı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde, 200 yıllık olduğu belirlenen evin restorasyonu için çalışma başlatıldı.

Buldan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çaybaşı Mahallesi'nde geçen yıl çıkan yangında ağır hasar gören ve yörede "Tarzan Evi" olarak da anılan 200 yıllık evin restorasyonu için çalışma başlatıldı.

Belediye Meclisinde alınan karar doğrultusunda kamulaştırılan evin restore edilerek "Kültür Evi" olarak Buldanlıların hizmetine sunulacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Mehmet Çetin'e ait ev, ahşap karkas ve kerpiç yığma yapıdan oluşuyor. Ayrıca, ortasında süs havuzu bulunan geniş bahçeli, dört tarafında yol geçen ada görünümündeki 200 yıllık evde, İsmet Paşa'nın çocukluğunun geçtiği biliniyor. İsmet İnönü'nün Mal Müdürü olan babası Reşit Bey'in Buldan'da görev yaptığı 4 yıl içerisinde iki ayrı konakta yaşadığı rivayet edilir. Bu konaklardan birinin de belediye tarafından kamulaştırılan Tarzan Evinin restorasyonunu en kısa zamanda tamamlanacak ve turizme kazandırılacak."???????

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Denizli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title