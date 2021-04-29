Denizli'de 200 litre sahte içki ele geçirildi.
Buldan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 200 litre sahte içki ele geçirildi.
Buldan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 200 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda bir şüphelinin aracında ele geçirilen 200 litre kaçak içkiye el konuldu.
Gözaltına alınan zanlı işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu