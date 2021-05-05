Denizli'de 200 litre kaçak içki ele geçirildi
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Denizli'de 200 litre kaçak içki ele geçirildi

Denizli'de 200 litre kaçak içki ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kaçak üretildiği belirtilen 200 litre şarap ele geçirildi.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kaçak üretildiği belirtilen 200 litre şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak içki imalatı ve satışının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil takibe alındı.

Durdurulan araçta, 4 bidonda toplam 200 litre şarap bulundu. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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