Denizli'de 2 şüpheli motosiklette sentetik uyuşturucuyla yakalandı
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Denizli'de 2 şüpheli motosiklette sentetik uyuşturucuyla yakalandı

15.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:03
Denizli'de 2 şüpheli motosiklette sentetik uyuşturucuyla yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde 2 şüpheli uygulama noktasında durdurulan motosiklette sentetik uyuşturucuyla yakalandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde 2 şüpheli uygulama noktasında durdurulan motosiklette sentetik uyuşturucuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, plakası belirtilmeyen bir motosikleti, ilçe çıkışındaki uygulama noktasında durdurdu.

Motosiklette yapılan aramada, poşete gizlenmiş halde 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler C.Ş. (36) ile E.H. (40) ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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