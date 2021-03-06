Denizli'de 2 milyon 359 bin 500 hayvana 2021 yılında sağlık taraması yapılacak
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Denizli'de 2 milyon 359 bin 500 hayvana 2021 yılında sağlık taraması yapılacak

06.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:23
Denizli'de 2 milyon 359 bin 500 hayvana 2021 yılında sağlık taraması yapılacak

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi 2021 yılı Üretim Sezonu Planlama toplantısı video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi 2021 yılı Üretim Sezonu Planlama toplantısı video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi Müdürlüğü ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi Müdürlüğü tarafından ilçe müdürlüklerinde görev yapan Veteriner Hekimlerine "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi" kapsamında 2021 yılı üretim sezonunun planlanması, yapılacak çalışmaların etkinliğinin arttırılmasına yönelik video konferans yöntemi ile planlama toplantısı yapıldı.

Bu kapsamda Denizli genelinde; "İlkbahar'da 262 bin 225 büyükbaş, Sonbahar'da Şap Aşılaması 262 bin 381 büyükbaş, Sığır Bruselloz Aşılaması 40 bin 620 büyükbaş (dişi), koyun ile keçi Bruselloz Aşılaması 82 bin 800 küçükbaş (dişi), Şarbon Aşılaması 2 bin büyükbaş, Şarbon Aşılaması 500 küçükbaş, Kuduz Aşılaması 14 bin 620 kedi ile köpek, koyun ve keçilerde Çiçek Aşılaması 38 bin 500 küçükbaş, koyun ile keçi Veba Aşılaması (PPR) 266 bin 200 küçükbaş ve Sığır Çiçek Aşılaması (LSD) 262 bin 225 büyükbaş hayvanın 2021 yılı salgın hastalıklar mücadele kapsamında aşılanması ve 2 milyon 359 bin 500 hayvana sağlık taraması yapılması planlanmaktadır" denildi. - DENİZLİ

Denizli'de 2 milyon 359 bin 500 hayvana 2021 yılında sağlık taraması yapılacak
Denizli'de 2 milyon 359 bin 500 hayvana 2021 yılında sağlık taraması yapılacak
Denizli'de 2 milyon 359 bin 500 hayvana 2021 yılında sağlık taraması yapılacak
Denizli'de 2 milyon 359 bin 500 hayvana 2021 yılında sağlık taraması yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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