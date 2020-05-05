Denizli'de 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde akraba olan iki kişiyi bıçaklayan zanlı gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde akraba olan iki kişiyi bıçaklayan zanlı gözaltına alındı.

Alpaslan Mahallesinde dün yaşanan kavgada H.T'yi bıçakla yaralayan B.Ç, olay yerinden kaçtı.

Bugün de H.T'nin akrabası Y.T ile tartışan B.Ç, bu kişiyi de bıçakla yaraladı.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, zanlı B.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA