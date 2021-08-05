Denizli'de 2 kere kontrol altına alınan yangın tekrar başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de 2 kere kontrol altına alınan yangın tekrar başladı

Denizli'de 2 kere kontrol altına alınan yangın tekrar başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını, 2 kere söndürülüp kontrol altına alınmasına rağmen tekrar başladı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını, 2 kere söndürülüp kontrol altına alınmasına rağmen tekrar başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyümeye devam eden alevlere, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Buldan ilçesi Türlübey Mahallesinde başlayarak Karaköy Mahallesi yakınlarında söndürülen orman yangını rüzgarın etkisiyle soğutma çalışmaları gerçekleşirken tekrar başladı. Aynı bölgede yangın 2 defa söndürülmesine rağmen devam ederken, Boğazçiflik ve Karaköy Mahallelerini tehdit etmeye başladı. Alevlerin büyümesiyle beraber havadan ve karadan ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor. Mahalle sakinleri ise traktör, su tankı, kazma ve küreklerini alarak ekiplerle beraber yangını kontrol altına almaya çalışıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Arkadaşıma gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kızdan 15 gündür haber alınamıyor
"Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıkan genç kızdan 15 gündür haber alınamıyor
Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler
Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler
Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Seda Sayan Haluk Levent Gülben Ergen
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'de 2 kere kontrol altına alınan yangın tekrar başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 01:08:30. #1.14#

title