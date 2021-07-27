DENİZLİ'DE İKİ KATLI EV, ÇIKAN YANGINDA KULLANILMAZ HALE GELDİ

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DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde iki katlı bir ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde iki katlı bir ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Karaman Mahallesi, 1170 Sokak'ta bulunan Resul Özer'e ait 2 katlı evde, bugün saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri diğer binalara sıçramadan söndürürken ev kulanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası yaralan ve can kaybını önledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı