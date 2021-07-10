Denizli'de 2 gündür haber alınamayan iş insanı için arama çalışması başlatıldı
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Denizli'de 2 gündür haber alınamayan iş insanı için arama çalışması başlatıldı

Denizli'de 2 gündür haber alınamayan iş insanı için arama çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, minibüsü terk edilmiş halde bulunan ve 2 gündür haber alınamayan tekstil şirketi sahibi Ömer Aldırmaz için arama çalışması başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, minibüsü terk edilmiş halde bulunan ve 2 gündür haber alınamayan tekstil şirketi sahibi Ömer Aldırmaz için arama çalışması başlatıldı.

Gümüşçay Mahallesi'nde tekstil fabrikası bulunan 49 yaşındaki Ömer Aldırmaz'ın ailesi, perşembe akşamı minibüsüyle iş ziyaretine giden Aldırmaz'dan haber alamadıklarını belirterek polise başvurdu.

Aldırmaz'ın Tavas'ta fason üretim yaptırdığı iş yeri ile görüşmek üzere yola çıktığı ve dönmediği, telefonunun ise kapalı olduğunun belirlenmesi üzerine güzergah üzerindeki kameralarda inceleme yapıldı.

Görüntülerde perşembe akşamı 21.15 sıralarında Tavas'a gittiği görülen Aldırmaz'a ait minibüsün, gece 01.20'de Denizli'ye döndüğü, Honaz ilçesine bağlı Gürleyik Mahallesi yakınlarında terk edilmiş halde bulunduğu tespit edildi.

Terk edilen minibüsü inceleyen polis ekipleri, Aldırmaz'ı arama çalışması başlattı.

Ömer Aldırmaz'ın eşi Fatma Aldırmaz, gazetecilere açıklamasında hayatından endişe ettiği eşinin kaçırılmış olabileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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