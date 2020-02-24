Denizli'de 2 genç arasında çıkan kavgada kan aktı

24.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:06

Denizli'de 2 genç arasında yaşanan kavgada bir kişi bacağından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgilere göre, olay, Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Çaybaşı caddesinde minibüsten inen 16 yaşındaki R. İ. belli bir süre sonra yolda karşılaştığı (19) Ramazan D., ile konuşmaya başladı. Kısa süre sonra konuşma taraftalar arasında kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan D., yanındaki bıçak ile R.İ.'yi bacağından bıçaklayarak kaçtı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri R.İ.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA