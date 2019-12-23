Denizli'de 2 bin 500 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Denizli'de 2 bin 500 şişe kaçak içki ele geçirildi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yurt dışından kaçak yollarla getirilmiş 2 bin 500 şişe içki ele geçirildi.

23.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:04
Denizli'de 2 bin 500 şişe kaçak içki ele geçirildi

'nin ilçesinde yurt dışından kaçak yollarla getirilmiş 2 bin 500 şişe içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi Acıpayam'daki eğlence mekanlarına yönelik operasyon düzenledi.

Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 bin 500 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonlar sonrası M.T, K.E, A.A, T.B, F.K. ve B.A.K. gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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