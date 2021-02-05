Denizli'de 2 bin 416 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
05.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:27
Denizli'de, cinsel uyarıcı hap satışı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Denizli'de, cinsel uyarıcı hap satışı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün satıldığı yönünde bilgi alması üzerine çalışma başlattı.
İl merkezinde şüpheli şahsın aracında, evinde ve işletmesindeki aramalarda 2 bin 416 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu