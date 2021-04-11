Denizli'de 2 bin 200 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarılacak

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde bulunan ve M.Ö. 200 yılında kurulduğu tahmin edilen Attouda Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması için yüzey araştırma izni verildi.

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde bulunan ve M.Ö. 200 yılında kurulduğu tahmin edilen Attouda Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması için yüzey araştırma izni verildi.

Hisar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Caria ve Frigya arasında bir sınır kenti olarak 2 bin 200 yıl önce kurulduğuna inanılan Attouda Antik Kenti için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne sunulan 'Attouda ve Çevresi Yüzey Araştırması' projesi kabul edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Pamukkale Üniversitesi ve Sarayköy Belediyesi iş birliğiyle başlatılacak olan çalışmanın, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Bilge Yılmaz Kolanca başkanlığında 27 kişilik ekip tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.

5 AY SONRA SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAKDr. Bilge Yılmaz Kolancı, yüzey araştırma projesinin onaylandığı için mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi. Eylül ayında saha çalışmalarına başlayacaklarını kaydeden Dr. Kolancı, "Farklı bilim dallarından 27 uzman araştırmacıyla birlikte yüzey araştırmalarını yürüteceğiz. 2023'te bu çalışmaların tamamlanmasını hedefliyoruz. Öncelik olarak Attouda'daki antik yapıların tanımlaması, buraya ulaşan antik yol güzergahlarının belirlenmesi, antik kent içindeki kutsal sayılan alanların tespiti için çalışacağız. Burası ile ilgili antik kaynakların verdiği bilgiler doğrultusunda bazı kutsal köy yerleşkeleri, tıp okulu ve tapınakların olduğunu da biliyoruz. Bu çalışmalar bize Anadolu arkeolojisi açısından oldukça önemli veriler sunacak" dedi.'ATTOUDA'NIN PARLAYACAĞINA İNANIYORUM'Dr. Kolancı, Attouda'nın çok özel bir antik kent olduğunu, Roma İmparatorluğu döneminde çok parlak bir çağ yaşadığını söyledi. Attouda Antik Kenti'nin çevresinde Laodikya, Tripolis, Hierapolis, Afrodisias gibi büyük antik kentlerinin yer aldığını kaydeden Kolancı, "Burada hem antik yerleşimi ön plana çıkararak bir turizm haritası oluşturabilir hem de kültürel değerleri ön plana çıkararak turizm çeşitliliği sağlayabiliriz. Burası çam ağaçlarıyla kaplı ve yemyeşil, şehrin gürültüsünden uzakta insanların kafa dinleyebileceği özel bir yerleşim. Antik dönem ve Osmanlı dönemi yerleşimini bir araya getirip bütünleştirdiğimiz zaman Attouda'nın Denizli 'de parlayacağını düşünüyorum. Attouda'yı diğer antik kentlerden farklı kılan özellik üzerindeki Osmanlı Dönemi'ne ait mimari yapılar. Bu durum buraya kültürel bir zenginlik katıyor. Buradaki turizm hareketliliğinin artması için ekibimizle var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.'YÜZLERCE ESER ORTAYA ÇIKACAK'

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Attouda Antik Kenti'nin önemli bir turizm potansiyeli bulunduğuna dikkat çekerek, "Önümüzdeki yaz aylarında alanında uzman bilim insanlarından oluşan bir ekip ile alan çalışmalarımız hızlı bir şekilde başlayacak. Yüzlerce eser burada ortaya çıkacak. Attouda Antik Kenti'nin turizm şehri olarak yaşamasına hep birlikte önderlik edeceğiz. Bu merkezi önümüzdeki yıllarda kültür turizm merkezi olarak Türkiye turizmine kazandırma heyecanı içindeyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT