Denizli'de 2,5 metrelik kılıç balığı ilgi çekti
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Denizli'de 2,5 metrelik kılıç balığı ilgi çekti

19.03.2021 17:26 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:57

Denizli'de 2,5 metrelik kılıç balığı ilgi çektiDENİZLİ balık pazarında satışa çıkarılan 2,5 metre uzunluğunda, 98 kilogram ağırlığındaki kılıç balığı, görenleri şaşırttı.

Denizli'de 2,5 metrelik kılıç balığı ilgi çekti

DENİZLİ balık pazarında satışa çıkarılan 2,5 metre uzunluğunda, 98 kilogram ağırlığındaki kılıç balığı, görenleri şaşırttı. Vatandaşlar, kilosu 100 liradan satışa çıkarılan balıkla bol bol fotoğraf çektirdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yakalanan 2,5 metre uzunluğundaki 98 kilogramlık kılıç balığı, balıkçı Fikret Uzkuç tarafından Denizli'ye getirildi. Denizli balık pazarında sergilenen dev balık, büyük ilgi gördü. Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği kılıç balığı, kilosu 100 liradan satışa sunuldu.

'ETİ ÇOK LEZZETLİDİR'

Fikret Uzkuç, bu büyüklükteki kılıç balığına zor rastlanıldığını belirterek, "Kılıç balığını satmak için İzmir'den getirdik. Eti çok lezizdir. Görünüşü itibariyle de ilgi çekicidir. Bu boyda bir kılıç balığını her zaman görmek mümkün olmaz. Balığımız bugün buraya gelenlerin çok ilgisini çekti. Öğle saatlerinden bu yana 100'ün üzerinde kişi fotoğrafını çekmiştir. Deniz kenarı şehirde bile böyle bir balığa rastlamak çok zor. Kilosunu 100 liraya satıyoruz" dedi.

Denizli'de 2,5 metrelik kılıç balığı ilgi çekti
Denizli'de 2,5 metrelik kılıç balığı ilgi çekti
Denizli'de 2,5 metrelik kılıç balığı ilgi çekti
Denizli'de 2,5 metrelik kılıç balığı ilgi çekti
Denizli'de 2,5 metrelik kılıç balığı ilgi çekti
Denizli'de 2,5 metrelik kılıç balığı ilgi çekti
Denizli'de 2,5 metrelik kılıç balığı ilgi çekti
Denizli'de 2,5 metrelik kılıç balığı ilgi çekti
Denizli'de 2,5 metrelik kılıç balığı ilgi çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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