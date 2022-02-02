Denizli'de '2.2.22' çılgınlığı

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de nikah tarihlerini ölümsüzleştirmek ve güzel anı oluşturma isteyenler, bin yılda bir gelen "2.2.2022" özel gününü fırsata çevirip nikah dairelerine akın etti. 3 yıldır bugünü bekleyen çift gibi yüzlerce genç evlenmek için bugünü tercih etti.

Bin yılda bir gelen "2.2.2022" tarihi, en mutlu günlerini ölümsüzleştirmek isteyenler için büyük bir fırsat oldu. Her gün normal sayıda kıyılan nikahlar, özel bir tarih olan bugün de rekor sayıda artış gösterdi. Türkiye'nin birçok kentinde olduğu gibi, Denizli'de de '2.2.22' tarihini kaçırmak istemeyen yüzlerce çift, evlenmek için nikah memurluklarının yolunu tuttu.

Kendileri için özel ve anlamlı olacağın düşündükleri için bugünün tarihi seçen ve nikah kıymak için Denizli Nihat Zeybekçi Kongre Kültür Merkezi Nikah Salonu'nun yolunu tutan çiftlerin arasında en çok ilgi odağı olan 3 yıldır bu günü bekleyen Musa ve Seda Karadağ çifti oldu. Salonları dolduran aile ve dostlar da, genç çiftleri mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

"Bugün özellikle seçtiğimiz bir tarihti"

Özel günde hayatlarını birleştiren Mehmet Alp ve Şeval Öztürk çifti, uzun zamandır bugün tarihini beklediklerini söyledi. 2.2.22'nin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirten Şeval Öztürk, "Bugün özellikle seçtiğimiz bir tarihti. Uzun zamandı bugünün gelmesini bekliyorduk. Bizim için güzel ve unutulmaz bir gün oldu. Anlamı çok büyük. İlerde çocuklarımıza da anı olarak kalır" dedi.

"Bugün nikahımızı kıymak için 3 yıldır bekliyorduk"

Salonun en renkli çiftlerinden birisi olan Musa ve Seda Karadağ çifti ise, 3 yıldır evlenmek için bugünü beklediklerini ifade etti. Musa Kardağ, "02.02.2022 tarihini kaçırmamak için bugün evlendik. Uzun zaman önce bugünün tarihini aldık. İnşallah birazdan da nikahımız kıyıp, daha da mutlu olacağız. 3 yıldır bugün nikahımızı kıymak için bekliyorduk. 01.01.2011 tarihi olmayacağına göre biz de 02.02.2022 tarihini kaçırmak istemedik. Bunun içinde 3 yıl bekledik. Çok mutluyuz. İnşallah Allah herkese nasip eder" diye konuştu. - DENİZLİ