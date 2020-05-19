Denizli'de 19 Mayıs törenle kutlandı DENİZLİ'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

DENİZLİ'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı. Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Valilik binası önünde tören düzenlendi. AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Değirmenci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ve çeşitli kurum müdürleri katıldı. Maske takan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına da uydu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, törende Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sone erdi.

Kaynak: DHA