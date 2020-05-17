Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programı Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, bundan 101 yıl önce canlanan milli ruhun bugün Türk gençliğine ilham vermeye, yolunu aydınlatmaya devam ettiğini kaydetti.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, bundan 101 yıl önce canlanan milli ruhun bugün Türk gençliğine ilham vermeye, yolunu aydınlatmaya devam ettiğini kaydetti.

İbanoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, bu yıl bayramın koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uygun kutlanacağını belirtti.

Resmi kutlama programının 19 Mayıs Salı günü saat 09.00'da Valilik önünde yer alan Atatürk anıtına çelenk sunumu ile yapılacağını ifade eden İbanoğlu, şunları kaydetti:

"Kovid-19 önlemleri kapsamında kutlamalarını evde yapacak vatandaşlar, aynı 23 Nisan akşamı olduğu gibi balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla süsleyip tüm Türkiye aynı anda İstiklal Marşını okuyacak. Pandemi nedeniyle bu yıl bayram kutlamalarında gençlerle meydanlarda bir arada olamayacağız. Hazırlanan farklı konsept ve kurgularla 19 Mayıs coşkusunu evlerden yaşayacağız. 19 Mayıs'ta Samsun'da atılan ilk adımla birlikte Türk milleti tarih sahnesinde şaha kalktı, esaret altında yaşayamayacağını tüm dünyaya duyurdu. Bundan 101 yıl önce o gün canlanan milli ruh, bugün Türk gençliğine ilham vermeye, yolunu aydınlatmaya devam etmektedir."

Kaynak: AA