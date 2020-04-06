Denizli'de 19 bin 920 litre kaçak alkol ele geçirildi
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Denizli, Polis, 3. Sayfa

Denizli'de 19 bin 920 litre kaçak alkol ele geçirildi

Denizli'de polis kaçak alkol üreticilerine yönelik operasyonlar düzenledi.

06.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:52
Denizli'de 19 bin 920 litre kaçak alkol ele geçirildi

Denizli'de polis kaçak alkol üreticilerine yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 19 bin 920 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri yasa dışı yollarla taklit bandrol yapıştırarak imal ettiği bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Sahte alkol imalathanesine baskın yapan ekipler bir tanker içerisinde 4 ayrı bölmede 19 bin 920 litre kaçak şarap bularak ele geçirdi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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