DENİZLİ'DE 19.19'DA İSTİKLAL MARŞI OKUNDU
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DENİZLİ'DE 19.19'DA İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, sınırlı sayıda sporcunun katılımıyla kutlama yapıldı.

DENİZLİ'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, sınırlı sayıda sporcunun katılımıyla kutlama yapıldı. Kentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine, saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Denizli Atatürk Stadı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kutlama yaptı. Sınırlı sayıda sporcunun katıldığı etkinlikte, Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı ile Atatürk'ün Samsun'a çıktığı vapurun temsil eden maketin yer aldığı koreografi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine, Denizli'de saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlarda okunan İstiklal Marşı'na evlerinin balkonundan eşlik etti.

DENİZLİ'DE 19.19'DA İSTİKLAL MARŞI OKUNDU
DENİZLİ'DE 19.19'DA İSTİKLAL MARŞI OKUNDU
DENİZLİ'DE 19.19'DA İSTİKLAL MARŞI OKUNDU
DENİZLİ'DE 19.19'DA İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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