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Denizli'de 18 sikke ele geçirildi

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de 18 sikke ele geçirildi

Denizli'de bir şüphelinin üzerinde 18 sikke ve 1 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir şüphelinin üzerinde 18 sikke ve 1 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda yakalanan A.D'nin üzerinde yapılan aramada Yunan, Bizans ve Roma dönemlere ait 18 sikke, tarihi eser niteliğinde minyatür büst ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemler için emniyete götürüldü.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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