Denizli'de 18 sikke ele geçirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir şüphelinin üzerinde 18 sikke ve 1 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda yakalanan A.D'nin üzerinde yapılan aramada Yunan, Bizans ve Roma dönemlere ait 18 sikke, tarihi eser niteliğinde minyatür büst ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemler için emniyete götürüldü.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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