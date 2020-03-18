Denizli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri Denizli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri Protokol üyelerinin şehitlik ziyaretinden duygusal anlar yaşandı Denizli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısı ile bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Denizli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri

Protokol üyelerinin şehitlik ziyaretinden duygusal anlar yaşandı

DENİZLİ - Denizli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısı ile bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında şehitlik protokol üyeleri tarafından ziyaret edilerek dualar okundu.

Asri Mezarlıktaki Şehitlikte düzenlenen törene Valimiz Hasan Karahan, 11'inci Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan,Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz,İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Erdoğan, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şube Başkan Yardımcısı Cengiz Evren, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Tören, şehitlik anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından tören şehitlik ziyareti ile devam etti. İlk olarak askeri şehitliği ziyaret eden Valimiz Karahan ve Başkan Zolan öncülüğündeki diğer protokol üyeleri, okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı ve taziyelerini iletti.

Askeri şehitliğin ardından polis şehitliği ziyaret edildi. Valimiz Karahan şehit yakınlarıyla yakından ilgilenerek burada da şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kaynak: İHA