Denizli'de 1748 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler
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Denizli'de 1748 litre etil alkol ele geçirildi

Denizli'de 1748 litre etil alkol ele geçirildi
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de eve düzenlenen operasyonda 1748 litre etil alkol ele geçirildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de eve düzenlenen operasyonda 1748 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.K'nin Merkezefendi ilçesindeki evinde sahte içki ürettiğini belirledi.

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 1748 litre etil alkol bulundu.

D.K, gözaltına alındı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Alkol, Güncel, Haber

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