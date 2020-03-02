Denizli'de 17 gün önce kaybolan kişi ölü bulundu

02.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:58

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 17 gündür aranan 75 yaşındaki Muharrem Bakan, ölü bulundu.



Bakan'ın oğlu Adem Bakan, Eskihisar Mahallesi Pamukkale Caddesi Ellez Deresi mevkisinde bir erkek cesediyle karşılaşınca durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri yaptığı incelemede, cesedin, 14 Şubat'ta evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Muharrem Bakan'a ait olduğunu tespit etti.

Bakan'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA