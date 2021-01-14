Denizli'de 17 bin sağlık çalışanı aşı olacak
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Denizli'de 17 bin sağlık çalışanı aşı olacak

14.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:01
Denizli'de 17 bin sağlık çalışanı aşı olacak

ÇİN'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısının Denizli'de özel ve kamu hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına uygulanmasına başlandı.

ÇİN'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısının Denizli'de özel ve kamu hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına uygulanmasına başlandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, Denizli'ye 17 bin aşı geldiğini, aşılama işlemini 5 günde bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Türkiye genelinde bugün itibariyle 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan aşı uygulaması kapsamında Denizli'de de sağlık çalışanları, aşı olmaya başladı. Başta Denizli Devlet Hastanesi olmak üzere diğer kamu ve özel hastanelerde CoranaVac aşısı için oluşturulan polikliniklerde yoğunluk oluşmaması için randevulu sistemle aşılama yapılıyor.

Polikliniğe randevuyla gelen doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının önce ateşi ölçülüyor ardından HES kodu kontrolü yapılıyor. Daha sonra da aşı uygulanıyor.'HASTALIKTAN  KORUNMANIN TEK YOLU AŞIDIR'Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Denizli'ye 17 bin aşı geldiğini belirterek, "Başta Denizli Devlet Hastanesi olmak üzere sağlık merkezlerinde ve diğer hastanelerde aşı poliklinikleri oluşturuldu. Aşıların gelmesinden dolayı mutluyuz. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerimiz de aşılarını oldu. Denizli olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün saat 08.00'den itibaren sağlık çalışanları, aşılarını olmaya başladı. Denizli'deki 17 bin sağlık çalışanı aşılanacak. Bütün kamu ve özel hastaneler, aile sağlık merkezleri, eczacılar, sağlık sektöründe çalışan herkes listede tanımlıdır. Bulaşıcı hastalıktan korunmanın tek yolu aşı olmaktır. Bakanlığın programı dahilinde sağlık çalışanlarının ardından belirlenen kamu görevlileri ile emniyet ve askerler, huzurevindeki yaşlılar, 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın aşıları yapılacak. Sağlık çalışanlarının aşılama çalışmasını 5 günde bitirmeyi planlıyoruz" dedi.'AŞI HASTALIĞI BİTİRECEKTİR'Eczacı Kazım Yılmaz, aşı olurken ağrı ya da sızı duymadığını söylerken, ameliyat sekreteri Özlem Özdemir, aşı olmanın heyecanlı ve güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Özel bir sağlık kuruluşunda aşı olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Rıdvan Erdemir de aşılamanın Türkiye'de hastalığın bitmesini sağlayacağını kaydetti. Erdemir, "Biz doktorlar bu işin içindeyiz. Kasım ve aralık aylarında yatak bulamayan ve arayan çok hastamız vardı. Ciddi acı çeken korona hastası gördük, bir kısmını kaybettik. Çok üzüldük. Bu sorunu çözmenin yolu, dünyada yüzyıllardır uygulanan en önemli silahı aşıdır. Halkımıza çekinmeden aşı olmalarını öneriyoruz, 2021 yılı sonuna kadar bu hastalıktan kurtulmuş oluruz" diye konuştu.


Denizli'de 17 bin sağlık çalışanı aşı olacak
Denizli'de 17 bin sağlık çalışanı aşı olacak
Denizli'de 17 bin sağlık çalışanı aşı olacak
Denizli'de 17 bin sağlık çalışanı aşı olacak
Denizli'de 17 bin sağlık çalışanı aşı olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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