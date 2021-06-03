Denizli'de 16 yılla aranan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de 16 yılla aranan şüpheli tutuklandı

Denizli'de 16 yılla aranan şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 2 yıl önce çaldığı motosikletin yanına gelince JASAT ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Denizli'de 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 2 yıl önce çaldığı motosikletin yanına gelince JASAT ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şüphelilerin yakalanması yaptığı çalışmalarda Pamukkale ilçesinde 2019 yılında meydana gelen motosiklet hırsızlığında şüphelinin tekrardan aynı bölgeye geldiğine dair ihbar aldı. JASAT ekipleri harekete geçerek başarılı bir şekilde operasyon neticesinde, şüpheliyi yakaladı. 24 yaşındaki şüpheli M.H'yi sorgulayan ekipler, farklı suçlardan dolayı kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli M.H., tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - DENİZLİ

Denizli'de 16 yılla aranan şüpheli tutuklandı
Denizli'de 16 yılla aranan şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kanlar içinde bulunan apartman kedisinin cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı
Kanlar içinde bulunan apartman kedisinin cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Nikos Dendias Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Ebru Gündeş İlker Kaleli Demet Özdemir
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'de 16 yılla aranan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 11:57:16. #1.13#

title