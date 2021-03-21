Denizli'de 16 yıl önce emekli öğretmen babasını öldüren cezaevi firarisi Muğla'da yakalandı
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Denizli'de 16 yıl önce emekli öğretmen babasını öldüren cezaevi firarisi Muğla'da yakalandı

21.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:41
Denizli'de 16 yıl önce emekli öğretmen babasını öldüren cezaevi firarisi Muğla'da yakalandı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde 16 yıl önce öldürülen emekli öğretmenin müebbet hapis cezasına çarptırılan firari oğlu Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandı.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde 16 yıl önce öldürülen emekli öğretmenin müebbet hapis cezasına çarptırılan firari oğlu Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2005'te ormanlık alanda cesedi bulunan Mustafa Güzen'i (54) öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan, daha sonra cezaevinden firar eden oğlu Beyrukan Güzen'in ilçeye giriş yaptığını belirledi.

Yapılan takibin ardından Beyrukan Güzen, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hakkındaki hapis cezası kesinleşmiş olan hükümlü, işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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