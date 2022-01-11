Denizli'de 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Denizli'de 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Denizli'de 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Honaz ilçesinde "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, tutuklandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında arama kararı bulunan 42 yaşındaki Nuray E'nin Kocabaş Mahallesi'nde saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerinin destek verdiği operasyonda Nuray E. yakalandı.

Hakkında 16 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nuray E, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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