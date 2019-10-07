Denizli'de 16 bin ton ay çekirdeği hasat edildi

07.10.2019 20:38

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, kent genelinde yaklaşık 16 bin ton çerezlik ay çekirdeğinin hasat edildiğini bildirdi.



Erkaya, yaptığı yazılı açıklamada, uzun yıllardan bu yana kuruyemiş sektörünün ihtiyacı olan beyaz çerezlik çekirdeğin üretiminin büyük oranda Baklan Ovası'ndan sağlandığını belirtti.

Tavas Ovası'nın toplulaştırma ve sulamaya açılmasının ardından ay çekirdeği üretiminin başladığını aktaran Erkaya, "Kalite anlamında da sonuçlar iyi geliyor. Bu yıl Denizli'de yaklaşık 70 bin dekar alanda 16 bin ton civarında rekolte gerçekleşti. Fiyatlar kalite değerlerine göre 8 ile 10 lira arasında alıcı buluyor. İlimiz tarım ekonomisine 150 milyon lira civarında katkı sağlamasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Erkaya, ürünün işlenip iç piyasaya satılması ve ihraç edilmesinin ardından bu rakamların daha da yükseleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki yıllarda Baklan ve Tavas ovalarımızda ekim nöbeti uygulamaları ile çerezlik ay çiçeği üretiminde verim, kalite ve rekolte anlamında devamlılığı sağlamayı hedefliyoruz. Genelde yağlık olarak tarımı yapılan ay çiçeğinin çerezlik amaçlı olarak üretimi ilimizde oldukça yaygındır. Çerezlik olarak kullanılan ay çiçeği çeşitlerinde irilik, yüksek iç oranı ve yüksek hektolitre ağırlığı gibi kendine özgü kalite istekleri vardır. Ayrıca dünya beyaz çerezlik ay çiçeği üretiminde Denizli önemli tedarikçi iller arasındadır. Bu konum Denizli'nin elverişli iklim ve toprak koşulları ile gelişmiş bir kuru yemiş sektörüne sahip olmasından kaynaklanmaktadır. "

Kaynak: AA