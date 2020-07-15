Denizli'de 15 Temmuz sergisine yoğun ilgi
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Denizli'de 15 Temmuz sergisine yoğun ilgi

- Denizli'de 15 Temmuz sergisine yoğun ilgi Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz destanının fotoğraflarla anlatıldığı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Denizli'de 15 Temmuz sergisine yoğun ilgi
15.07.2020 20:30 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:33

- Denizli'de 15 Temmuz sergisine yoğun ilgi

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz destanının fotoğraflarla anlatıldığı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Denizli'de de yapılıyor. Bu kapsamda, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Asri Mezarlık'ta yer alan asker ve polis şehitliğini ziyaret etmesinin ardından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi'ni gezdi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği sergide, Denizli ve Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşanan kahramanlıkların anlatıldığı fotoğraflar yer aldı. Başkan Osman Zolan, 15 Temmuz 2016'da yaşananları Vali Atik'e fotoğraflarla anlattı. Sergiyi gezmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Atik, Türk milletinin 15 Temmuz'da yeni bir destan yazdığını belirterek, Başkan Zolan'ın anlattıklarından gurur duyduğunu ifade etti. Vali Atik, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına, bir kentin bu kadar yoğun olarak katılması, fotoğraflara bakarken beni ciddi anlamda duygulandırdı. Allah bir daha bize 15 Temmuzları yaşatmasın, birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.

"Olmamız gereken yerdeydik"

Başkan Zolan, 15 Temmuz 2016'da yaşananları anlatarak, "Bu bayrağımıza, vatanıma, milletimizin iradesine ve demokrasimize yönelik bir kalkışmaydı. Çok şükür başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu, vatandaşlarımızı meydanlara davet etmesi ve milletimizin de vatanına, bayrağına, sahip çıkmasıyla 15 Temmuz kalkışması bertaraf edildi. Vatandaşlarımızın ülkesine sahip çıkmasıyla darbe bertaraf edildi. Biz de görevimizi yerine getirdik. Olmamız gereken yerdeydik. Milletimiz bize bir emanet teslim etmişti. Bizim de iyi günde de kötü günde de en önde olmamız ve o emanete sahip çıkmamız gerekiyordu. Hiç düşünmeden, vatan ve bayrak sevgimizle meydanlarda vatandaşlarımızla yan yanaydık, beraberdik. Darbeye karşı en güçlü ses verildi. Milletimizle, Denizlimizle ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

"Vatanımız çok değerli"

Bundan sonra da uyanık olunması gerektiğini vurgulayan Başkan Zolan, şunları kaydetti:

"Bunlar şekil değiştirir, yöntem değiştirir, çok çok uyanık olmamız gerekiyor. Vatanımız çok değerli. Her ne olursa olsun birliğimizi bozmamamız gerekiyor. Farklı düşüncelerimiz olabilir ama 'vatan, bayrak, demokrasi, milli irade' dendiğinde bizim topyekun, amasız, bir ve beraber olmamız gerekiyor. Ülkemiz, Denizlimiz bunu 15 Temmuz 2016'da gösterdi. Bundan sonra da ülkemize, bayrağımıza hep beraber sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Başkan Zolan, korona virüs dolayısıyla anma törenlerinin kontrollü yapıldığını, gelecek yıl inşallah daha coşkulu kutlamalar yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Manşet

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