Denizli'de 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Denizli'de 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Denizli'de bir ortaokuldaki 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

20.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:25
Denizli'de 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

'de bir ortaokuldaki 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. ilçesi Hacı Halil Bektaş Ortaokulu 5-D sınıfındaki bazı öğrenciler, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

verilmesi üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 14 öğrenciyi Denizli Devlet Hastanesine götürdü.

Hazır kek yedikleri öğrenilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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