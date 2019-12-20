Denizli'de 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

20.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:25

Denizli'de bir ortaokuldaki 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Merkezefendi ilçesi Hacı Halil Bektaş Ortaokulu 5-D sınıfındaki bazı öğrenciler, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

Haber verilmesi üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 14 öğrenciyi Denizli Devlet Hastanesine götürdü.

Hazır kek yedikleri öğrenilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA