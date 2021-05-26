Denizli'de 14 gözaltı; uyuşturucuları 'Manşet' ve 'Arteon' buldu
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Denizli'de 14 gözaltı; uyuşturucuları 'Manşet' ve 'Arteon' buldu

Denizli'de 14 gözaltı; uyuşturucuları 'Manşet' ve 'Arteon' buldu
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 19 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

DENİZLİ'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 19 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Uyuşturucular, dedektör köpekler 'Manşet' ve 'Arteon' ile ele geçirilirken, 14 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Kale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, bu sabah uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Kent merkezi, Beyağaç ve Tavas ilçelerinde önceden belirlenen 19 ev ve iş yerine baskın yapıldı. Jandarma, bazı evlere, kapılarını koçbaşıyla kırarak girdi. Dedektör köpekler 'Manşet' ve 'Arteon' da arama çalışmalarında kullanıldı. Operasyonda 14 şüpheli, gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 479 gram metamfetamin, 150 gram esrar, 108 gram reçine esrar, 3 ecstasy, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin, evinin çevresine, olası operasyonlara karşı çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 


Denizli'de 14 gözaltı; uyuşturucuları 'Manşet' ve 'Arteon' buldu
Denizli'de 14 gözaltı; uyuşturucuları 'Manşet' ve 'Arteon' buldu
Denizli'de 14 gözaltı; uyuşturucuları 'Manşet' ve 'Arteon' buldu
Denizli'de 14 gözaltı; uyuşturucuları 'Manşet' ve 'Arteon' buldu
Denizli'de 14 gözaltı; uyuşturucuları 'Manşet' ve 'Arteon' buldu
Denizli'de 14 gözaltı; uyuşturucuları 'Manşet' ve 'Arteon' buldu
Denizli'de 14 gözaltı; uyuşturucuları 'Manşet' ve 'Arteon' buldu
Denizli'de 14 gözaltı; uyuşturucuları 'Manşet' ve 'Arteon' buldu
Denizli'de 14 gözaltı; uyuşturucuları 'Manşet' ve 'Arteon' buldu
Denizli'de 14 gözaltı; uyuşturucuları 'Manşet' ve 'Arteon' buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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