Denizli'de 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Denizli'nin Çal ilçesinde 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
05.08.2020 17:11 | Son Güncelleme: 05.08.2020 18:00
Denizli'nin Çal ilçesinde 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti suçundan aranan kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.T'yi yakaladı.
H.T işlemin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA