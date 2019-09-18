Denizli'de 13 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

Denizli'de 13 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

DENİZLİ'de düzenlenen operasyonda, nakliye firmasının deposunda 13 bin litre kaçak mazot ele geçirilirken, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

18.09.2019 13:38
Denizli'de 13 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

DENİZLİ'de düzenlenen operasyonda, nakliye firmasının deposunda 13 bin litre kaçak mazot ele geçirilirken, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dün kaçak akaryakıt operasyonu düzenledi. Bir nakliye firmasının depo bölümünde yapılan aramalar sonucu 2 yer altı tankı içerisinde toplam 13 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Ulusal Marker Ölçüm Cihazı ile ölçümü yapılan akaryakıtın geçersiz seviyede olduğu kaydedildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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