Denizli'de 124 acemi kasap kendini yaraladı
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Denizli'de 124 acemi kasap kendini yaraladı

Denizli'de 124 acemi kasap kendini yaraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de Kurban Bayramı'nda, kesimi sırasında yaşanan acemi kasap olaylarında 124 kişi bayramda soluğu acilde aldı.

Denizli'de Kurban Bayramı'nda, kesimi sırasında yaşanan acemi kasap olaylarında 124 kişi bayramda soluğu acilde aldı. Bir kişi ise kurban kesimi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Denizli'de kurban kesimlerini vatandaşların kimi kendileri gerçekleştirirken, kimileri kesimleri profesyonel ellere emanet etti. Kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyen vatandaşların bazısı talihsiz olaylar yaşadı. Denizli'de acemi kasaplar kurban kesimi sırasında aldıkları bıçak darbeleri nedeniyle soluğu devlet hastanelerinde aldı. Kent genelinde 124 kişi kurban kesimi sırasında yaralanarak Denizli Devlet Hastanesi ve Servergazi Hastanesine başvurdu. Yaralanan vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ayrıca İlbade Mahallesinde kurban kesimi sırasında fenalaşan Osman Korkmaz'ın aile üyeleri sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Korkmaz'ı kalp krizi geçirdiğini belirleyerek Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Acılı haberi alan aile üyeleri fenalık geçirdi. - DENİZLİ

Denizli'de 124 acemi kasap kendini yaraladı
Denizli'de 124 acemi kasap kendini yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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