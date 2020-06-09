Denizli'de 12 suçtan aranan zanlı yakalandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde 12 farklı suçtan aranan zanlı tutuklandı.
09.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:15
Denizli'nin Çivril ilçesinde 12 farklı suçtan aranan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, 2012'den bu yana aranan Ö.B'nin (40) ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ö.B, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B, tutuklandı. Ö.B'nin 12 suçtan arama kaydının bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA