Denizli'de 116 parça tarihi eser ele geçirildi
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Denizli'de 116 parça tarihi eser ele geçirildi

04.03.2021 13:16 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:20
Denizli'de 116 parça tarihi eser ele geçirildi

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 116 parça tarihi eser ele geçirildi.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 116 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserlerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çivril ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, tarihi eser satmaya çalıştığı ileri sürülen A.D.'ye ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda Roma dönemine ait 105 sikke, küpe ve yüzükten oluşan 11 adet tarihi obje, 5 gram esrar ele geçirildi. Tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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