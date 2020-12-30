Denizli'de 110 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Denizli'de 7 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 2 aydır sürdürdüğü takibin ardından Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde 7 adrese 110 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, drone ile 2 dedektör köpek de kullanıldı.

Kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak giren ekipler, yaptıkları aramada, elektrikli süpürge torbasının içerisine saklanmış 7 gram esrar ele geçirdi.

Diğer adreslerdeki aramalarda ise 589 uyuşturucu hap, 10 gram sentetik uyuşturucu ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek